ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • sorsw
    Всё, пошла по рукам (или как там...) И уйти невозможно, и бНе выходите замуж...
  • Вера Федорова
    В то время, когда муж обеспечивает её и детей, она тратит свою зарплату на любовника. Таких называют "женщина праздни...Не выходите замуж...
  • radiofree
    В советские времена,так же можно было выкупить купе,ничего противоправного в этом нет.Люди домой уехать...

Супружеская измена в Японии: попался - плати

Супружеская измена в Японии: попался - плати

Как-то, года три назад, моя приятельница-японка, светясь от радости, сообщила, что застукала своего мужа в кафе с любовницей.

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Комментарии
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Вера Федорова
У нас, конечно, тоже есть некоторые особенности с фурином...например, жена об измене узнаёт последней. Но у них, вообще, круто. Муж пошёл на фурин, а рублём, упс, иеной, рассчитывается любовница🤔. Может, она и не знала, что кавалер женат?! А фуринец как бы и не при делах, хм. Попахивает мошенничеством.
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4 час.
radiofree
«Прелюбодейка и прелюбодей… Накажите каждого из них ста ударами плетью. Не испытывайте сострадания к ним, исполняя предписанное Богом, если уверовали вы в Аллаха и Судный День. И пусть группа верующих будет свидетелями приведения наказания в исполнение» (сура Ан-Нур (Свет), 2-й аят). Публично наказание совершается для того, чтобы отбить у всех, кто увидит это, желание совершать такое преступление, которое пагубно отражается на социуме мусульман.
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2 час.

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