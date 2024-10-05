Супружеская измена в Японии: попался - плати

Вера Федорова

У нас, конечно, тоже есть некоторые особенности с фурином...например, жена об измене узнаёт последней. Но у них, вообще, круто. Муж пошёл на фурин, а рублём, упс, иеной, рассчитывается любовница🤔. Может, она и не знала, что кавалер женат?! А фуринец как бы и не при делах, хм. Попахивает мошенничеством.