35 знаменитых «научных фактов» и их опровержение

Итак, в этом выпуске мы будем опровергать научные факты, вернее то, что некоторые по ошибке таковыми считают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Они контролировал...
- ХЛ Они контролировал...
- Право первой ночи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым