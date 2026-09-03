Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу вернулся в АЕК

Полузащитник Жоау Мариу пополнил состав АЕКа, сообщается на официальном сайте греческого клуба.Полузащитник Жоау Мариу пополнил состав АЕКа, сообщается на официальном сайте греческого клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым