Евсеев снова настиг «Зенит». Махачкала, играя почти весь матч в большинстве, одолела «Родину»

Махачкалинское «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ обыграло на арене в Каспийске «Родину» - 2:0, прервав серию без побед в 4 матча, включившую в себя и недавний кубковый разгром от «Зенита» (0:3).
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