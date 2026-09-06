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Спорт Уик-Энд

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Евсеев снова настиг «Зенит». Махачкала, играя почти весь матч в большинстве, одолела «Родину»

Евсеев снова настиг «Зенит». Махачкала, играя почти весь матч в большинстве, одолела «Родину»

Махачкалинское «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ обыграло на арене в Каспийске «Родину» - 2:0, прервав серию без побед в 4 матча, включившую в себя и недавний кубковый разгром от «Зенита» (0:3).

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