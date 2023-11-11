Собянин сообщил о высокой популярности новых станций желтой и салатовой линий

Новыми станциями метро за два месяца воспользовались 3,3 млн раз, сообщил мэр Москвы."Больше 3,3 млн раз пассажиры воспользовались новыми станциями Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале, отметив, что это количество поездок было всего за два месяца работы этих станций столичной подземки.