Политолог Фельдман: в США Зеленского считают балластом

После провальных переговоров в Вашингтоне администрация президента США Дональда Трампа окончательно убедилась в недоговороспособности Владимира Зеленского, заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.
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