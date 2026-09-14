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Аргументы и Факты

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Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивил журналиста Павла Зарубина своей силой во время саммита БРИКС.

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