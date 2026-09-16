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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас пятый год подряд квалифицировался на итоговый

Третья ракетка мира Карлос Алькарас отобрался на итоговый турнир ATP  в Турине. В этом сезоне Алькарас выиграл два титула ( Australian Open , Доха).

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