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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анжер» вернулся в Лигу 1 спустя год после вылета. «Сент-Этьен», «Париж» и «Родез» сыграют в переходных матчах

Ранее место в высшей лиге Франции себе обеспечил «Осер». «Сент-Этьен», «Родез» и «Париж» примут участие в переходных матчах.

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