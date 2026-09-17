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Воронежские новости

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Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам перед Единым днем голосования

Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам перед Единым днем голосования

Губернатор Воронежской области обратился к жителям региона в преддверии Единого дня голосования. В своем обращении он рассказал о значении предстоящих выборов депутатов Госдумы и призвал воронежцев проявить гражданскую позицию.

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