Александр Лукашенко: Роль парламента в Беларуси будет повышаться

Роль парламента в Беларуси будет повышаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов, пишет БЕЛТА.
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