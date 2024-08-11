Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 524 подписчика

Новое исследование объяснило причины внезапных инфарктов у здоровых людей

Новое исследование объяснило причины внезапных инфарктов у здоровых людей

Согласно новому исследованию стало известно, почему возникает инфаркт у молодых и здоровых людей.Ученые раскрыли неожиданную причину инфарктов у людей среднего возраста без видимых факторов риска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх