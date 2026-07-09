Певец Султан Лагучев приедет с концертом в Донецк 27 сентября. Выступление пройдёт в Центре славянской культуры.
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Певец Султан Лагучев приедет с концертом в Донецк 27 сентября. Выступление пройдёт в Центре славянской культуры.
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