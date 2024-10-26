«Татар-информ» журналисты Франция журналистының каналында «Туган тел» җырын башкарды

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы журналисты Зилә Мөбәрәкшина сәясәтчесе, журналист Жорж Кузмановичның You Tube видеохостингында «Fréquence Populaire» каналында БРИКС саммитының эшчәнлегенә багышланган йомгаклау видеосында «Туган тел» җырын башкарды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии