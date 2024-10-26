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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Татар-информ» журналисты Франция журналистының каналында «Туган тел» җырын башкарды

«Татар-информ» журналисты Франция журналистының каналында «Туган тел» җырын башкарды

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы журналисты Зилә Мөбәрәкшина сәясәтчесе, журналист Жорж Кузмановичның You Tube видеохостингында «Fréquence Populaire» каналында БРИКС саммитының эшчәнлегенә багышланган йомгаклау видеосында «Туган тел» җырын башкарды.

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