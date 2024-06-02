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Зеленский обсудил с шефом Петагона Остином усиление ПВО и поставки F-16

Зеленский обсудил с шефом Петагона Остином усиление ПВО и поставки F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Шангри-Ла" провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой стороны обсудили укрепление системы ПВО республики и поставки истребителей F-16.

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