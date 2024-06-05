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Расписание детских мероприятий на июнь в Рязани опубликовала мэрия

Традиционно в дни школьных каникул учреждения дополнительного образования организуют конкурсы, выставки, викторины, творческие мастерские, проводят познавательно-образовательные, физкультурно-оздоровительные и культурно-развивающие мероприятия.

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