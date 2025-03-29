Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ахроровы хулиганили, а чуть не посадили пенсионерку: Как жена Максаджона получила благодарность

Ахроровы хулиганили, а чуть не посадили пенсионерку: Как жена Максаджона получила благодарность

Русские правила Удивительные дела происходят в Сызрани: там Максаджон может вызвать для разрешения своих личных конфликтов группу быстрого реагирования напрямую, минуя всем известный номер, а его жена Венера одной рукой за волосы выводит посетительниц магазина, а другой получает благодарственные грамоты и письма.

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Комментарии
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Alex Nемо
Судя по тому что написано, там уже не СК вмешиваться нужно, а ФСБ по полной!
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3 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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1 час.
Андрей Павлов
Как всё сгнило! На всю страну один Бастрыкин как исполнитель и один Матвеев как законодатель пытаются бороться против СИСТЕМЫ.
Ответить
1 час.
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