Ахроровы хулиганили, а чуть не посадили пенсионерку: Как жена Максаджона получила благодарность

Русские правила Удивительные дела происходят в Сызрани: там Максаджон может вызвать для разрешения своих личных конфликтов группу быстрого реагирования напрямую, минуя всем известный номер, а его жена Венера одной рукой за волосы выводит посетительниц магазина, а другой получает благодарственные грамоты и письма.