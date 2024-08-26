СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Антошкина
    Жанна Бадоева. Кривляется, пищит противным голосом. Она ещё и СВО критиковала, в жовто-блакитном  наряде какую-то пес...Кого российские т...
  • Юрий Ded
    Брехня . Такси в СССР всегда было доступно . 20 копеек посадка . 10 копеек км пробега . и 20 копеек высадка . Так что...Такси станет как ...
  • ВераВерная
    На Землю спуститесь.Такси станет как ...

Кого российские телезрители считают самыми отвратительными телеведущими на отечественном ТВ

Кого российские телезрители считают самыми отвратительными телеведущими на отечественном ТВ

Интересная жизнь с Vera Star Российское телевидение давно уже находится в упадке, вследствие чего зритель массово ушел в интернет, где до недавнего времени в плане познавательно-развлекательного контента господствовал Youtube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Том Веселый
Смотрит, оболваненный народ. А еще есть мерзкая, Симоньян.
Ответить
2 час.
Борис Викторович
Первый канал, россия-1, 5 канал, НТВ не смотрю вообще и убрал их в своем телевизоре в самый зад, чтобы не мешались. Остальные очень выборочно, только когда нечаянно наткнусь на что-то для меня интересное. Но это редко. А в основном я поменял ТВ на интернет. Если говорить честно, то я с тоской вспоминаю наше советское телевидение. У нас был телевизор  который переключался всего на два канала. Но сколько же интересных и умных передач было тогда.  А то что творится сейчас - это идеологическая диверсия против нас. И я ничуть не удивлюсь если узнаю что Эрнст и иже с ним получают еще деньги от госдепа. Вопрос; за что Путин награждает Эрнста и остальную мразь орденами?За то что они нас морально уродуют, особенно молодежь?
Ответить
1 час.
Наталья Антошкина
Жанна Бадоева. Кривляется, пищит противным голосом. Она ещё и СВО критиковала, в жовто-блакитном  наряде какую-то песенную тусню вела.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх