Кого российские телезрители считают самыми отвратительными телеведущими на отечественном ТВ

Борис Викторович

Первый канал, россия-1, 5 канал, НТВ не смотрю вообще и убрал их в своем телевизоре в самый зад, чтобы не мешались. Остальные очень выборочно, только когда нечаянно наткнусь на что-то для меня интересное. Но это редко. А в основном я поменял ТВ на интернет. Если говорить честно, то я с тоской вспоминаю наше советское телевидение. У нас был телевизор который переключался всего на два канала. Но сколько же интересных и умных передач было тогда. А то что творится сейчас - это идеологическая диверсия против нас. И я ничуть не удивлюсь если узнаю что Эрнст и иже с ним получают еще деньги от госдепа. Вопрос; за что Путин награждает Эрнста и остальную мразь орденами?За то что они нас морально уродуют, особенно молодежь?