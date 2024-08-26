Интересная жизнь с Vera Star Российское телевидение давно уже находится в упадке, вследствие чего зритель массово ушел в интернет, где до недавнего времени в плане познавательно-развлекательного контента господствовал Youtube.
Кого российские телезрители считают самыми отвратительными телеведущими на отечественном ТВ
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Том Веселый
Смотрит, оболваненный народ. А еще есть мерзкая, Симоньян.
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2 час.
Борис Викторович
Первый канал, россия-1, 5 канал, НТВ не смотрю вообще и убрал их в своем телевизоре в самый зад, чтобы не мешались. Остальные очень выборочно, только когда нечаянно наткнусь на что-то для меня интересное. Но это редко. А в основном я поменял ТВ на интернет. Если говорить честно, то я с тоской вспоминаю наше советское телевидение. У нас был телевизор который переключался всего на два канала. Но сколько же интересных и умных передач было тогда. А то что творится сейчас - это идеологическая диверсия против нас. И я ничуть не удивлюсь если узнаю что Эрнст и иже с ним получают еще деньги от госдепа. Вопрос; за что Путин награждает Эрнста и остальную мразь орденами?За то что они нас морально уродуют, особенно молодежь?
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1 час.
Наталья Антошкина
Жанна Бадоева. Кривляется, пищит противным голосом. Она ещё и СВО критиковала, в жовто-блакитном наряде какую-то песенную тусню вела.
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17 мин.
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