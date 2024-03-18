В гидрантах не было воды: многодетная мать рассказала, как начался пожар в ее квартире на 17-этаже в Краснодаре

В гидрантах не было воды: многодетная мать рассказала, как начался пожар в ее квартире на 17-этаже в КраснодареСтали известны подробности крупного пожара в Краснодаре в квартире на 17-этаже в ЖК «Трилогия», в микрорайоне Гидростроителей.
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