На Сабантуе в Зеленодольске Батыру Сева-2025 вручили ключи от автомобиля

На Сабантуе-2025 в Зеленодольске центральным событием стало чествование Виктора Шорохова, начальника отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики тепличного комбината «Майский», который был удостоен почетного звания «батыр сева» как лучший земледелец года.
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