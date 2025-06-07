На Сабантуе в Зеленодольске Батыру Сева-2025 вручили ключи от автомобиля

На Сабантуе-2025 в Зеленодольске центральным событием стало чествование Виктора Шорохова, начальника отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики тепличного комбината «Майский», который был удостоен почетного звания «батыр сева» как лучший земледелец года.