Ученые выяснили, как дети учатся смеяться

Мало кто задумывается, что смех имеет свою историю и эволюцию. Ведь он далеко не всегда был таким. Исследования ученых показывают, что смех прошел долгий путь изменений, начиная с примитивных звуков, которые до сих пор можно услышать у человекообразных обезьян и младенцев.
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