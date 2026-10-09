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test mazurok

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‼️ Заместитель мэра Симферополя по образованию курирует ещё и транспорт: Аксёнов потребовал навести порядок в распределении обязанностей В разговоре с министром транспорта РК Арсением Козловским и главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым Глава Крыма Сергей Аксёнов выяснил, что вопросами маршрутной сети занимается заместитель главы администрации — начальник управления образования Татьяна Сухина.

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