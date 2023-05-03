США ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ: ПРОЕКТ "УКРАИНА" СВОРАЧИВАЕТСЯ

ФОТО: FRAN_KIE/SHUTTERSTOCK.COM ЕГОР КУЧЕР На фоне всё ещё ожидаемого и широко анонсированного контрнаступления ВСУ в США зреет огромный скандал, последствия которого будут разрушительны как для Киева, так и для Вашингтона.
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