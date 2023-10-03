Руины храма в Таиланде стали мегапопулярными за сутки

Руины храма Као Кланг Нок в древнем таиландском городе Си Тхеп приобрели безумную популярность после того, как были внесены ЮНЕСКО (учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в список Всемирного культурного наследия.
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