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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравец о подготовке «Барыса» к сезону: «Ребята в достаточно хорошей форме, настрой хороший, все довольны. Работаем над общей выносливостью, чтобы пришли в чувство после самолетов и отдыха»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал о предсезонной подготовке команды. «Для этого времени ребята в достаточно хорошей форме.

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