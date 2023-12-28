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    а  зачем  платят  пособие  например  в  чечне?  они  и  так  как  кролики  плодятся!Халява кончилась....
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Чем занимается сейчас лицо Майдана "казак Гаврилюк"

Чем занимается сейчас лицо Майдана "казак Гаврилюк"

Евромайдан привёл в политику и украинский парламент целый ряд довольно странных персонажей. При этом социальный лифт вознес до парламентских кресел немногих из них, служивших лишь ширмой для крупных коррупционеров, поэтому в Раде они задержались ненадолгоДесять лет назад организаторам Майдана регулярно нужны были какие угодно провокации, чтобы протест не угасал.

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