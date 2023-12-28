Чем занимается сейчас лицо Майдана "казак Гаврилюк"

Евромайдан привёл в политику и украинский парламент целый ряд довольно странных персонажей. При этом социальный лифт вознес до парламентских кресел немногих из них, служивших лишь ширмой для крупных коррупционеров, поэтому в Раде они задержались ненадолгоДесять лет назад организаторам Майдана регулярно нужны были какие угодно провокации, чтобы протест не угасал.