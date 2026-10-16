Фермеру нужен не заголовок «Европа ждёт». Ему нужны покупатель, договор и цена, которая покроет расходы.
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Между программой и реальными контрактами ещё много шагов 😕 Конкретики по результатам и срокам почти не видно. Производителям от этого легче не становится 👎