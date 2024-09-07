Ирландского учителя третий раз сажают в тюрьму за неприятие трансгендеризма

Ирландского учителя Эноха Бёрка третий раз сажают в тюрьму за принципиальную позицию – он настаивает на существовании только двух полов – мужского и женского и выступает против пропаганды смены пола в учебных заведениях.
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