Почему в окружении Зеленского заговорили о предательстве со стороны США именно сейчас? Какие «грешки» украинского руководства могут быть зафиксированы в досье британской разведки МИ-6? Почему энергетический консорциум США и России подается как гарантия безопасности для Украины? И кто превратил некогда богатую страну в «большой галичанский хутор»? Иллюзия субъектности: почему Украине указали на ее … Читать далее: https://govorit.