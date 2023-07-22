В США рассказали, что ждет Украину независимо от того, чем кончится конфликт

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для американского издания «19FortyFive» рассказал, что ждет Украину независимо от того, чем кончится конфликт.
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