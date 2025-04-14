Аргентина и США: Хавьер Милей готов подписать торговое соглашение с Трампом

Президент Аргентины Хавьер Милей обсудил торговые отношения с министром финансов США. Он поддерживает торговую политику Дональда Трампа, готов подписать двустороннее соглашение и стремится укрепить партнерство между США и Аргентиной.
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