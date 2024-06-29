Украинские источники: в Киеве обсуждают смену главы правительства страны Ряд украинских источников утверждает, что киевский режим рассматривает возможность сменить премьер-министра.
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Украинские источники: в Киеве обсуждают смену главы правительства страны Ряд украинских источников утверждает, что киевский режим рассматривает возможность сменить премьер-министра.
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