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Лавров назвал задачей России отстоять мир

Лавров назвал задачей России отстоять мир

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поздравляя коллег с профессиональным праздником, заявил, что главная задача России – отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны.

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