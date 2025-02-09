Лавров назвал задачей России отстоять мир

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поздравляя коллег с профессиональным праздником, заявил, что главная задача России – отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны.
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