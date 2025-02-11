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Эксперт дал советы по сохранению душевного равновесия зимой

Эксперт дал советы по сохранению душевного равновесия зимой

Зима может оказаться серьезным испытанием для психического здоровья. Короткие дни, холодная погода и нехватка солнечного света нередко вызывают снижение настроения, повышенную усталость и могут провоцировать депрессивные состояния, отметил основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

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