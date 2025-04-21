Врач рассказала о правильном расчете нормы белка

Суточная потребность в белке для мужчин составляет 75-114 гр, для женщин 60-90 гр. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказала нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.