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Китай

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Секретарь Совбеза РФ Н. Патрушев обсудил обострение ситуации на Среднем Востоке с главой Совета нацбезопасности Израиля

Москва, 15 апреля /Синьхуа/ -- Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в понедельник по телефону обсудил обострение ситуации на Среднем Востоке с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

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