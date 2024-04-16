Секретарь Совбеза РФ Н. Патрушев обсудил обострение ситуации на Среднем Востоке с главой Совета нацбезопасности Израиля

Москва, 15 апреля /Синьхуа/ -- Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в понедельник по телефону обсудил обострение ситуации на Среднем Востоке с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
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