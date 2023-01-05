Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Куртуа – вратарь года по версии IFFHS, Мартинес – 2-й, Буну – 3-й

Тибо Куртуа назван лучшим голкипером 2022 года. Футболист сборной Бельгии и «Реала» набрал 125 очков и второй раз в карьере стал вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх