Куртуа – вратарь года по версии IFFHS, Мартинес – 2-й, Буну – 3-й

Тибо Куртуа назван лучшим голкипером 2022 года. Футболист сборной Бельгии и «Реала» набрал 125 очков и второй раз в карьере стал вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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