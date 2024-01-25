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С ресторана Юрия Гальцева в Петербурге потребовали 1,5 млн рублей

С ресторана Юрия Гальцева в Петербурге потребовали 1,5 млн рублей

У знаменитого юмориста Юрия Гальцева возникли серьезные проблемы с бизнесом. Несмотря на то, что несколько лет назад он открыл ресторанчик «Чаплин-клуб» в самом центре Петербурга, дела идут не так гладко, как хотелось бы.

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