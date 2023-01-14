Вырубим одним щелчком. Критическая зависимость США от России

Вопросом "а что мы делали все эти годы" задаются сейчас не только в России. Многолетняя вера в "конец истории" и полную и окончательную победу глобализма разнежила не только нас, но и тех, кто победоносно почивал на лаврах.
Популярные статьи
- В США немного ужаснулись: в России создали систему «Борщевик» для высокоточного обнаружения терминалов Starlink. Охота начинается!
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
Свежие комментарии