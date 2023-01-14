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Вырубим одним щелчком. Критическая зависимость США от России

Вырубим одним щелчком. Критическая зависимость США от России

Вопросом "а что мы делали все эти годы" задаются сейчас не только в России. Многолетняя вера в "конец истории" и полную и окончательную победу глобализма разнежила не только нас, но и тех, кто победоносно почивал на лаврах.

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