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Защитник «Ак Барса» Евсеев о КХЛ: «Правила ввели такие, чтобы было больше голов и обострения»

Защитник «Ак Барса» высказался после победы над «Трактором» (4:3) в Кубке TANECO. – В чем причина такого начала, пришлось догонять с 0:2? – Тренеры подскажут наши ошибки, будем смотреть и разбирать, что было не так.

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