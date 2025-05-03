Законопроект об ответственности для дропперов рассмотрят приоритетно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — людей, которые за вознаграждение передают свои банковские карты преступникам.
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