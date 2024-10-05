Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!Примите искренние поздравления с Днём работников уголовного розыска!На протяжении всего времени существования вы стоите на страже общественного порядка и безопасности в стране.
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