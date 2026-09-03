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Несекретные материалы

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Появилось видеосвидетельство контроля ВС РФ над большей частью Купянска

Появилось видеосвидетельство контроля ВС РФ над большей частью Купянска

В Сети опубликованы видеокадры, на которых, предположительно, запечатлены военнослужащие ВС России в Купянске.

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