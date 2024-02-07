Самаре нашли место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

Специалисты выяснили, что является слабым местом в транспортной системе областной столицы.Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA проанализировал систему общественного транспорта в разных городах России.
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