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Самаре нашли место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

Самаре нашли место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

Специалисты выяснили, что является слабым местом в транспортной системе областной столицы.Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA проанализировал систему общественного транспорта в разных городах России.

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