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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания планируют выступить на ЧМ-2025 в Сингапуре

Сегодня завершился ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей – 6 золотых и 4 серебряных.

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