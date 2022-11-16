Трамп официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой»

Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году, сообщает «Ъ».«Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — заявил Дональд Трамп в ходе выступления.