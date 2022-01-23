Аргументы и Факты

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США выразили обеспокоенность заявлением Британии о «планах» РФ по Киеву

США выразили обеспокоенность заявлением Британии о «планах» РФ по Киеву

Американская сторона выразила «обеспокоенность» в связи с заявлением Министерства иностранных дел Великобритании, в котором утверждается, что Россия якобы преследует планы по установлению на Украине «пророссийского лидера», сообщает РИА Новости.

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