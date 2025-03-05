Daily Mail: Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон и руководитель правительства Великобритании Кир Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы представить план украинского урегулирования.
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