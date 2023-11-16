Одеяло и палка колбасы: как мошенники «разводят» интернет-покупателей брендовых вещей

В разных регионах участились жалобы на нечестных продавцов с сайтов объявлений. Вот, например, житель Москвы недавно вместо брендовой вещи за несколько десятков тысяч рублей получил чуть ли не половую тряпку.
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