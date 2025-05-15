Medical Insider

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Одиночество может повысить риск потери слуха: новые данные

Крупномасштабное когортное исследование, проведенное научными сотрудниками Университета Тяньцзиня (Tianjin University), Медицинского колледжа Шэньяна (Shenyang Medical College), Госпиталя Шэнцзин Китайского медицинского университета (Shengjing Hospital of China Medical University) и Китайского университета Гонконга (Chinese University of Hong Kong), выявило убедительные доказательства того, что одиночество может независимо увеличивать риск потери слуха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх