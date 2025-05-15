Одиночество может повысить риск потери слуха: новые данные

Крупномасштабное когортное исследование, проведенное научными сотрудниками Университета Тяньцзиня (Tianjin University), Медицинского колледжа Шэньяна (Shenyang Medical College), Госпиталя Шэнцзин Китайского медицинского университета (Shengjing Hospital of China Medical University) и Китайского университета Гонконга (Chinese University of Hong Kong), выявило убедительные доказательства того, что одиночество может независимо увеличивать риск потери слуха.
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